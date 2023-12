“Io in uno spogliatoio allenato da una donna?”, bufera su Sneijder: la frase fa scalpore

SportFair

“Uomini allenati da donne? Stiamo impazzendo“. E via alla polemica. Pensiero alquanto infelice quesllo espresso da Wesley Sneijder ai microfoni di “Voetbal”. L’ex centrocampista olandese, visto in Italia con la maglia dell’Inter, ha dichiarato di non vedere di buon occhio una donna che allena dei calciatori uomini.

Il discorso di Sneijder

“Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. – ha dichiarato Sneijder – Con tutti i discorsi, più umoristici, che ne derivano. Non ho nulla contro le donne, ma credo che stiamo un po’ impazzendo. Sentivo dire che bisogna provarci, ma dico ‘perchè provarci proprio ora?’. Se accadrà va bene, ma ce ne stiamo occupando in maniera eccessiva in questa fase. Penso sia già troppo parlarne. Lasciamo che accada naturalmente. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente“.