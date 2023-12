Simona Halep a 360 gradi: “mai pensato di barare! Non so se riuscirò più a fidarmi della mia squadra”

SportFair

Simona Halep sta scontando una squalifica di quattro anni per doping. La tennista, ferma dalla sconfitta al primo turno degli US Open 2022, vuole tornare a gareggiare il prima possibile e si è più volte difesa spiegando di non aver assunto sostanze dopanti.

I ricorsi di Simona Halep hanno avuto effetto e sarà ascoltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il prossimo febbraio. Se dovesse pronunciarsi a suo favore, potrà tornare subito a gareggiare, altrimenti dovrà scontare la sua squalifica fino ad ottobre 2026.

“È passato più di un anno da quando sono risultata positiva al test. Ogni giorno mi sono sentita molto addolorata, molto emotiva e molto ferita perché sono convinta di non aver fatto nulla di sbagliato. Il risultato del mio i test delle urine era estremamente basso. Sono sempre stata contro il doping. La mia salute mentale ne ha risentito perché è stato un peso molto pesante sulle mie spalle”, ha commentato la tennista in un’intervista rilasciata a Euronews.

Tuttavia, sebbene il peso sia stato molto grande, il sostegno che ha sentito “è stato incredibile” da parte di fan e colleghi. “I tifosi mi hanno supportata incondizionatamente, il che è stato incredibile. Significa molto vedere le persone difendermi quando sono nel momento peggiore della mia carriera. Ciò mi ha dato la forza per continuare a combattere ogni giorno, per riabilitare il mio nome e dimostrare che non ho fatto nulla di male“, ha aggiunto Halep.

“Tre giorni prima del test positivo, sono risultato negativa nel sangue e nelle urine. Mi è stato detto fin dall’inizio che è una quantità estremamente bassa e in quei tre giorni non avrei potuto doparmi. Non era mia intenzione fare qualcosa di brutto o irrispettoso nei confronti di questo sport. Non ho mai pensato di barare nel tennis“, ha dichiarato ancora.

Halep ha poi confermato la rottura con Patrick Mouratoglou, che tempo fa si era assunto la responsabilità della positività della tennista: “quando mi sono trovato in questa situazione, è stato difficile da gestire perché ho sempre avuto fiducia nei miei team e in tutte le persone con cui ho lavorato. In futuro non so se potrò fidarmi nuovamente delle mie squadre”, ha concluso.