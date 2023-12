Serie A, la Juventus riapre la corsa scudetto: 1-0 alla Roma e Inter a -2 | CLASSIFICA

SportFair

La 18ª giornata del campionato di Serie A, l’ultima del 2023, ha confermato la forza della Juventus, sempre più in corsa per lo scudetto. La sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma si è conclusa sul risultato di 1-0. La partita si sblocca nella ripresa: al 47′ passaggio illuminante di Vlahovic e il centrocampista Rabiot non perdona Rui Patricio. La Roma si gioca la carta Pellegrini, i bianconeri rispondono con Chiesa. Ci prova ancora Dybala, poi gli ingressi in campo di El Shaarawy, Milik e Azmoun.

McKennie si divora il raddoppio in contropiede, si salva Rui Patricio. Nel finale gol annullato a Chiesa, poi il risultato non cambia più. Finisce 1-0 ed i bianconeri rientrano in corsa per lo scudetto. Nelle altre partite solo un pareggio dell’Inter sul campo del Genoa, 1-1 il punteggio finale. Il Milan si rilancia dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, passo falso del Bologna contro l’Udinese. Vittorie di Atalanta e Lazio. Tre punti d’oro della Salernitana in zona retrocessione.

La classifica

Inter 45

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 31

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Genoa 20

Lecce 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Verona 14

Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12