Serie A, la classifica: volano Inter e Juventus, pareggio in Roma-Fiorentina

In attesa dei due posticipi salvezza di lunedì, sono arrivate importanti indicazioni dalla 15ª giornata del campionato di Serie A. La sfida tra Roma e Fiorentina si è conclusa sul risultato di 1-1 tra due squadre in lotta per la qualificazione in Champions League.

Partenza sprint dei giallorossi che passano subito in vantaggio: grande assist di Dybala e Lukaku spinge in rete il vantaggio. Lo stesso argentino è vittima di un problema all’adduttore ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Azmoun. Nella ripresa la Roma sembra in grado di controllare, poi l’episodio della svolta. Zalewski è ingenuo e viene espulso per doppia ammonizione. La Fiorentina trova subito il pareggio con Martinez Quarta. Nel finale espulsione di Lukaku per un brutto intervento su Kouame. Finisce 1-1.

In classifica continua il duello bellissimo tra Inter e Juventus, ormai le principali candidate per lo scudetto. Poi è bagarre per la Champions League con tante squadre in corsa.

La classifica

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma 25

Bologna 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona 11

Cagliari 10

Salernitana 8