Sci, il SuperG in Val d’Isere è azzurro: trionfa Brignone, Goggia terza

Il SuperG in Val d’Isere si colora di azzurro. Federica Brignone firma un vero e proprio capolavoro: 3° successo stagionale, il 24° in Coppa del Mondo che le permette di raggiungere Gustavo Thoeni. Davanti a lei solo Alberto Tomba a quota 50. La sciatrice azzurra chiude davanti all’austriaca Huetter e a un’ottima Sofia Goggia, terza nonostante l’influenza. In fiducia Laura Pirovano che chiude al 7° posto.

Mikaela Shiffrin, uscita nel finale, inizia a guardarsi le spalle: l’americana guida la classifica di Coppa del Mondo con 620 punti, appena 63 in più della Brignone.