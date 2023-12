Sci, Coppa del Mondo di Bormio: anticipata la prima prova cronometrata

SportFair

E’ quasi tutto pronto a Bormio per la quattro giorni di Coppa del Mondo di sci alpino. Nel tardo pomeriggio di oggi gli operatori hanno raggiunto la località dell’Alta Valtellina in vista della classica Discesa sulla Stelvio in programma il 28 dicembre e il SuperG in programma il 29.

Il programma ufficiale prevede per martedì 26 dicembre la prima prova cronometrata che è stata anticipata alle 10.30. La giornata di mercoledì 27 dicembre si aprirà con la seconda e ultima prova cronometrata e si concluderà alle 18.30 con la cerimonia della consegna dei pettorali nella centralissima Piazza del Kuerc di Bormio.