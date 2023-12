Vlhova ribalta lo slalom di Courchevel: vittoria numero 30 in carriera, battuta Shiffrin

SportFair

Una straordinaria seconda manche consente a Petra Vlhova di ribaltare l’esito del quarto slalom femminile stagionale di Courchevel (Fra) e di conquistare il trionfo numero 30 della carriera al cospetto di una Mikaela Shiffrin apparsa non ai soliti livelli di superiorità nei confronti della più acerrima concorrente nella specialità. La slovacca chiude con il tempo totale di 1’48″14 che le permette di sopravanzare la cmapionessa statunitense di 24 centesimi, mentre l’austriaca Katharina Truppe completa il podio con il terzo posto, ma con ben 2″06 di ritardo dalla vincitrice.

Giornata da dimenticare per la squadra italiana, che aveva piazzato la sola Marta Rossetti per la seconda manche dopo le eliminazioni al pomeriggio di Elena Mondinelli, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola, tutte fuori dalle trenta, mentre Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler si erano ritirate. La bresciana, che ci aveva abituato recentemente alle rimonte nella seconda manche, è uscita male dal cancelletto dopo avere puntato male i bastoni in partenza e, evidentemente distratta, ha inforcato alla prima porta.

La classifica generale di coppa vede Shiffrin salire a 700 punti contro i 557 dell’assente Federica Brignone, avvicinata dalla Vlhova che è terza con 491 punti. La graduatoria di slalom vede Shiffrin con 330 punti, seguono Vlhova con 280 e Duerr con 190.