Sci alpino, Sofia Goggia ai piedi del podio in Val d’Isère

E’ andata in scena una doppietta svizzera a Val d’Isère. Jasmine Flury ha conquistato la seconda discesa stagionale, poi la connazionale Joana Haehlen e l’austriaca Cornelia Huetter. Grande delusione in casa Italia per Sofia Goggia: l’azzurra si è fermata ai piedi del podio.

L’italiana chiude al quarto posto a 44 centesimi dalla vetta. Quinta la slovena Ilka Stuhec (0.73), poi l’elvetica Priska Nufer (+0.76). Solo ottava Federica Brignone con un distacco di +0.94. Sofia Goggia conferma la testa nella classifica generale con 130 punti, seguita proprio da Flury con 113 punti.