Shiffrin superlativa: la statunitense davanti a tutte dopo la prima manche dello slalom di Lienz

Dopo la vittoria di ieri nel gigante di Lienz, Mikaela Shiffrin continua a brillare sugli sci. La campionessa statunitense è davanti a tutti nella prima manche dello slalom di oggi, con oltre un secondo di vantaggio sulla connazionale Moltzan.

Federica Brignone, seconda ieri nel gigante di Lienz, che non disputava uno slalom da Killington 2022, è tornata in gara oggi: l’azzurra ha rischiato di uscire alla prima porta ma ha tenuto duro per poi uscire poco dopo.

E’ Lara Della Mea la migliore delle azzurre, 14ª. Alle 13.00 la seconda manche.