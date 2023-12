Sci alpino, la Coppa del Mondo arriva in Val Gardena: i 10 italiani

SportFair

Non solo i convocati del biathlon, l’Italia ha comunicato anche i convocati di sci alpino per l’appuntamento in Val Gardena. Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per la tappa che si aprirà martedì 12 dicembre con la prima prova cronometrata della discesa libera sulla Saslong.

La tappa dolomitica proporrà giovedì 14 dicembre una discesa valida come recupero di una delle due prove non disputate a Zermatt – Cervinia per poi proseguire venerdì 15 dicembre con il SuperG e sabato 16 con un’altra discesa.

La squadra azzurra potrà contare su Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.