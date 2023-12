Sci alpino, annullate 6 gare su 7: salta anche il SuperG di Beaver Creek

SportFair

Continuano defezioni nello sci alpino. Dopo la cancellazione delle due discese di venerdì e sabato, anche il superG Beaver Creek è stato cancellato. Il motivo? Il forte vento che rende insicura qualsiasi gara veloce.

L’avvio di stagione della Coppa del Mondo è stato drammatico: su sette gare in programma ben sei sono state annullate per il meteo avverso: si tratta del gigante di Soelden, le due discese di Zermatt-Cervinia, le due discese ed il superG di Beaver. E’ andato in scena solo lo slalom speciale di Gurgl, la gara più semplice da svolgere per la scarsa velocità. La decisione, ad oggi, è stata quella di recuperare una delle due discese di Zermatt-Cervinia.