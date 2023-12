Sci alpino, le scelte per discesa e SuperG di Bormio: Paris e altri 9

SportFair

Il direttore Massimo Carca ha convocato 10 azzurri per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Cdm in programma il 28 e 29 dicembre a Bormio. Nella discesa di giovedì l’Italia può schierare fino a otto atleti e nove nel supergigante in programma venerdì.

Nell’elenco figurano i nomi di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. L’appuntamento è fissato sulla pista Stelvio, dove Paris si è imposto in ben sette occasioni, di cui sei in discesa (2012, 2017, 2018, 2019 per due giorni di fila e 2021) e una in supergigante (2018).