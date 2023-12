“Avevo 3 gambe”, Cole e il Viagra nel drink: lo scherzo di Rooney è storia

SportFair

Gli scherzi fra compagni di squadra sono un must in ogni spogliatoio e spesso posso anche ‘superare il limite’. È il caso di quanto accaduto, ormai qualche anno fa, nel ritiro della Nazionale Inglese. Un episodio venuto alla luce di recente grazie al racconto di uno dei protagonisti che si è dovuto allenare dopo aver assunto, inconsapevolmente, una pillola di… Viagra.

Lo scherzo di Rooney a Cole

Quel mattacchione di Wayne Rooney aveva preso di mira Carlton Cole decidendo di inserire una pillola di Viagra nel beverone che l’ex West Ham assumeva prima degli allenamenti. Intervistato durante il podcast “Footballer’s Guide to Football”, Carlton Cole ha raccontato: “avevo un’erezione in allenamento. Non ero eccitato, ma era lì per quello che mi aveva fatto prendere Rooney. Ero la persona più veloce su quel campo, avevo tre gambe“.

Jermain Defoe, attaccante di quell’Inghilterra, racconta: “Carlton era sempre sorridente e felice, quindi con Rooney avevamo scelto lui come vittima. Ha preso il suo drink solo perché pensava: ‘Oh sì, vitamine, buone per il mio corpo’. Non siamo riusciti a trattenere le risate quando gli abbiamo svelato che cosa aveva appena preso“.