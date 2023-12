SportFair

Seconda vittoria per il Settebello nella Sardinia Cup. Dopo il successo contro la Francia, gli azzurri hanno dominato anche contro l’Australia: il risultato di 15-7 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. L’Italia si è dimostrata nettamente superiore e gli avversari si sono confermati pericolosi solo nella prima parte.

Per l’Italia i grandi protagonisti sono stati Echenique e Condemi, autori di una tripletta a testa. Due gol per Fondelli, Cannella, Renzuto e Somma, uno per Alesiani.