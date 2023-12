Sanremo 2024, i cantanti in gara: l’annuncio di Amadeus al Tg1

SportFair

Puntuale, come sempre, Amadeus ha tenuto fede alla promessa. Era prevista per il 3 dicembre una sua comparsa al Tg1 per diramare la lista dei cantanti del prossimo Festival di Sanremo 2024 e così è stato.

I cantanti in gara saranno 30 in totale: 27 big e 3 artisti da Sanremo Giovani. Diversi i grandi nomi della scena pop italiana: da Emma a Renga e Nek, passando per Alessandra Amoroso, I Negramaro, The Kolors, Mahmood, Gazzelle, Irama e Annalisa. Quota rap importante, come sempre nelle ultime edizioni: spicca il nome di Geolier, presenti anche Dargen D’Amico, Il Tre, Rose Villain, Big Mama, Ghali, Mr. Rain e Fred De Palma.

Ritornano Diodato e Il Volo, già vincitori in passato. Proposte young quelle di Angelina Mango, La Sad, Sangiovanni, Alfa e Maninni. Completano il gruppo gli inossidabili Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri.

I cantanti di Sanremo 2024

Fiorella Mannoia Geolier Dargen D’Amico Emma Feed di Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Rose Villain Mahmood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr. Rain Maninni Ricchi e Poveri