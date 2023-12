Sanremo 2024, Amadeus e il paragone con l’Inter: poi svela un’importante novità

SportFair

Questa sera ci sarà il primo, vero, passo in avanti verso Sanremo 2024. Se, infatti, la comunicazione sui big in gara ha fatto da antipasto nelle scorse settimane, l’attesa è per conoscere il cast completo che verrà comunicato dopo la finale di Sanremo Giovani che andrà in onda questa sera. Successivamente, ritroveremo tutti e 30 i cantanti in gara sul palco dell’Ariston.

Amadeus come Calhanoglu

Grande attesa per Amadeus, confermato direttore artistico per la 5ª edizione consecutiva. Un ruolo di regia, ma nel quale ‘Ama’ non disdegna compiti difensivi, verso gli artisti in gara, nonchè qualche assist per farli performare al meglio. Per fare un paragone con l’Inter, la sua squadra del cuore, Amadeus è il Calhanoglu di Sanremo.

“Le polemiche che inevitabilmente accompagnano il Festival di Sanremo non mi toccano, fanno parte del gioco – ha sottolineato Amadeus in conferenza stampa – Non sono io a essere al centro ma la musica: faccio un paragone calcistico e, da interista, dico che sono come Calhanoglu e gioco per far segnare Lautaro o Thuram, aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell’Ariston“.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha proseguito: “il Festival di Sanremo, per chi mi fa il mio mestiere, è come per un calciatore giocare la finale dei Mondiali o di Champions League. Sono quelle cose che non è detto che ti capitino e quando capitano vanno vissute appieno, con onestà e con amore“.

Novità per le classifiche di Sanremo 2024

Amadeus ha poi svelato un’importante novità riguardante le classifiche. “Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara. Daremo comunque la top 10 la prima sera. La seconda e terza sera daremo le rispettive top 5. Venerdì con le cover daremo di nuovo la top 10. La serata finale daremo infine la classifica dicendo che potrà essere rivoluzionata con il televoto“, ha concluso.