Rugby, follia Nasove: aggredisce i carabinieri, fermato col taser

Episodio incredibile accaduto a Reggio Emilia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre. Protagonista Rusiate Nasove, rugbista delle Isole Figi in forza al Valoruby Emilia. Un gigante di 195 cm per 95 kg che, sotto effetto di alcol e in evidente stato di alterazione psico-fisica ha aggredito due carabinieri ed è stato fermato col taser.

La follia di Nasove

Il rugbista urlava frasi sconnesse e si era addirittura disteso sul cofano di una macchina parcheggiata in Viale dei Mille, a Reggio Emilia. All’arrivo dei carabinieri, che gli avevano chiesto i documenti, Nasove ha opposto resistenza aggredendo i militari per poi darsi alla fuga. Il 28enne è stato rintracciato i piazza Tricolore mentre cercava di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario.

Nasove ha opposto nuovamente resistenza ed è stato neutralizzato con il taser. A quel punto, i carabinieri e gli agenti del reparto volanti della questura di Reggio Emilia, sono riusciti a fermarlo. Il giocatore è stato portato all’ospedale locale per dei controlli e poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due carabinieri sono rimasti feriti nella colluttazione e sono stati curati al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con 7 giorni di prognosi.