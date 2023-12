Rublev e la battuta imbarazzante: “sono il vero padre della figlia di Medvedev” | VIDEO

Medvedev e Rublev sono grandi amici: i due tennisti russi si frequentano molto anche fuori dai campi da tennis. Un’amicizia talmente forte che ha spinto Medvedev a scegliere Rublev come padrino di sua figlia.

In questi giorni è diventato virale un video che riguarda proprio i due russi: Rublev è stato autore di una battuta imbarazzante che ha fatto rabbrividire tutti e ridere pochi.

I due tennisti stanno partecipando alla World Tennis League ad Abu Dhabi e dopo una partita Rublev ha così scherzato quando gli è stato chiesto se è il padrino della figlia di Medvedev: “sono il vero padre” ha affermato.

Medvedev non ha esattamente riso insieme al suo amico, ma quando le telecamere hanno inquadrato la moglie Daria, lei è apparsa molto divertita e sorridente.

Rublev was asked about his friendship with Medvedev at World Tennis League

“I believe you’re the godfather of Daniil’s child?”

Andrey: “I’m the real father” 💀 pic.twitter.com/O4mfFza9fI

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 21, 2023