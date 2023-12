Roma, Cherubini nella bufera: il meme su Giulia Cecchettin indigna i tifosi | FOTO

SportFair

Luigi Cherubini, capitano della Roma primavera, è finito al centro di una vera e propria bufera social a causa di un brutto episodio capitato nelle ultime ore su Threads. Il giovane calciatore ha taggato due persone (probabilmente due amici) sotto un meme di black humor riguardante Giulia Cecchettin, la giovane ragazza uccisa nelle scorse settimane dal fidanzato.

Il meme in questione (non postato dal calciatore) chiedeva di mostrare la foto di una persona con un ‘prima’ e un ‘dopo’: il prima era la foto di Giulia; il dopo, quella di un sacco nero dell’immondizia.

Decine i commenti dei tifosi indignati che hanno chiesto la rescissione del contratto del ragazzo e il suo allontanamento dalla Roma.

Cherubini si difende: è stato hackerato?

Su Instagram Cherubini è intervenuto personalmente a commentare l’accaduto. Il ragazzo ha dichiarato di essere stato hackerato: “purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili“.