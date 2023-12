Rohan Dennis arrestato per la morte della moglie: ciclismo sotto shock

SportFair

Una notizia ha sconvolto il mondo del ciclismo: Rohan Dennis, campione australiano, è stato arrestato con l’accusa di aver investito e ucciso la moglie, la 32enne Melissa Hoskings. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gesto sarebbe volontario.

Secondo quanto riferito l’incidente è avvenuto a Medindie, in Australia. La donna è stata ricoverata in ospedale per le gravi ferite ed è morta poco dopo.

Chi è Rohan Dennis

Rohan Dennis è un ciclista su strada australiano. Nel corso della carriera ha vinto una tappa al Giro d’Italia, una al Tour de France, una alla Vuelta, due titoli mondiali nella cronometro individuale e due nella cronometro a squadre. Su pista si è aggiudicato un argento olimpico e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre. Nel 2015 ha detenuto per 83 giorni il record dell’ora. A febbraio aveva annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione.