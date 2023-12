Nel ricordo di Sinisa Mihajlovic: esposte tre maglie prima di Lazio-Inter | VIDEO

SportFair

E’ una giornata importante in Serie A, non solo per le indicazioni di classifica ma anche per il ricordo di Sinisa Mihajlovic, un anno dopo la sua morte. Si gioca Lazio-Inter, sfida valida per la 16ª giornata del massimo torneo italiano.

Il rendimento dei biancocelesti è stato troppo altalenante e sono alla ricerca della vittoria della svolta. Al contrario, la squadra di Simone Inzaghi è in grado di allungare sulle dirette rivali.

A bordo campo, prima del fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, sono state esposte le casacche della Stella Rossa, della nazionale serba e della Lazio.