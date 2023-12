Ranking ATP, la classifica finale del 2023: Sinner vola, 5 italiani in top 100

SportFair

L’ultima settimana del circuito Challenger chiude la stagione 2023 di tennis. Si cristallizza, dunque, il ranking ATP del 2023. Al primo posto troviamo sempre Novak Djokovic, dominatore incontrastato. Sul podio Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Jannik Sinner, quarto in classifica, mette nel mirino la top 3 in vista del 2024. Sono 5 gli italiani in top 100: oltre a Sinner ci sono Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini.

Ranking ATP 2023: la top 10

Novak Djokovic 11245 Carlos Alcaraz 8855 Daniil Medvedev 7600 Jannik Sinner 6490 Andrey Rublev 4805 Stefanos Tsitsipas 4235 Alexander Zverev 3985 Holger Rune 3660 Hubert Hurkacz 3245 Taylor Fritz 3100

Ranking ATP 2023: gli italiani in top 100

4° Jannik Sinner 5490

27° Lorenzo Musetti 1470

44° Matteo Arnaldi 1021

46° Lorenzo Sonego 990

92° Matteo Berrettini 682