Quanto ha guadagnato Bagnaia vincendo il Mondiale di MotoGP? La cifra da capogiro

Prima di lui c’erano riusciti solo Valentino Rossi e Marc Marquez, due leggende della disciplina. Pecco Bagnaia è riuscito a confermarsi Campione del Mondo di MotoGP per due anni consecutivi. Un lusso per pochi eletti. Una stagione straordinaria quella di Bagnaia che è riuscito a resistere all’arrembante rimonta di Jorge Martin, iniziata nel maledetto GP di Barcellona (quello della caduta di Bagnaia con Binder che gli è passato sopra la gamba), ma conclusasi sulla ghiaia di Valencia.

Quanto ha guadagnato Pecco Bagnaia

Stagione importante anche sotto il profilo economico. Il pilota piemontese ha messo insieme una cifra da capogiro grazie al successo Mondiale. Secondo “Quifinanza”, Bagnaia avrebbe ricevuto un bonus da 100.000 euro per ogni vittoria (7), 50.000 per ogni secondo posto (6) e 30.000 per ogni terzo gradino del podio (2): complessivamente oltre 1 milione di euro.

Alle cifre dei piazzamenti vanno aggiunte quelle del premio erogato dalla scuderia Ducati per la vittoria del Mondiale, una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno a 1.5 milioni di euro. Senza dimenticare i successi nelle sprint race. Il tutto da sommare ai circa 5 milioni di euro di stipendio fisso, secondo i rumor, che il pilota percepisce in ducati. Per un totale complessivo che supererebbe i 7.5 milioni di guadagni unicamente sportivi.