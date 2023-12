Nove25 e Propaganda lanciano una capsule collection di gioielli dedicata al brand street | FOTO

SportFair

Una collaborazione autentica che lega due realtà che condividono animo, valori e i medesimi appassionati. La urban culture e le influenze del mondo underg r ound hanno reso Propaganda e Nove25 due punti di riferimento nei rispettivi settori per stile, espressività e credibilità . I gioielli della capsule Propaganda w ith Nove25 sono frutto di una collaborazione vera e persino spirituale, il segno di una fratellanza vissuta fianco a fianco sulla strada , veri e propri codici per chi fa dell’appartenenza una virtù e del distinguersi un mantra.

Lo Snake Logo di Propaganda, disegnato dall’artista Scarful, svetta

sui gioielli disegnati e realizzati da Nove25, per fondere nell’argento i valori e la visione dei due Brand. Una collabo che regala ai fan di Propaganda e Nove25 gioielli unici e di carattere, nati per rinnovare

un patto di sangue stretto con chi decide ogni giorno di affermare la propria passione, originalità e indipendenza. Lo Snake Logo di Propaganda nel suo classico pattern Ribs caratterizza l’intera

proposta: una collana con ciondolo piastra militare in argento, un bracciale in corda, in tre diverse colorazioni (verde, bianco, viola), richiama lo stile underground del bra nd di streetwear e presenta

una targa in argento con bassorilievo, un anello in argento lucido unico, simbolo dell’esclusiva collaborazione tutta made in italy.

Una T-shirt nera con pattern identitari in argento presentata in limited edition consacra la collaborazione tra i due brand ed è venduta in esclusiva su propagandaclothing.it. La capsule di gioielli Propaganda with Nove25 è disponibile nello store Nove25 di Roma via dei

Gracchi 41 43 e negli store di Milano, online su nove25.net.