Presidente prende a pugni l’arbitro: follia nel campionato turco | VIDEO

Episodio gravissimo nel campionato turco, al fischio finale della partita tra Ankaragucu e Rizespor, valida per il posticipo della 15ª giornata. Il presidente dell’Ankaragucu è sceso in campo e ha aggredito l’arbitro: il direttore di gara è stato colpito con un colpo al volto. Come riportano i media turchi l’arbitro è stato trasportato in ospedale con l’occhio gonfio.

Il ministro dell’interno turco ha annunciato l’arresto di tre uomini, tra cui il presidente dell’Ankaragucu. La Tff ha annunciato il rinvio delle partite del campionato turco a tempo indeterminato.

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Olimpiu Vasile Morutan dopo 14 minuti e il pareggio di Adolfo Gaich a tempo quasi scaduto.

#Turchia: il presidente dell’#Ankaragucu, Faruk #Koca, ha colpito l’arbitro con un pugno dopo il pari del #Rizespor nei minuti di recupero del match di #SuperLig. L’internazionale #Meler, una volta a terra, raggiunto anche da alcuni calci 😡 pic.twitter.com/cvJCedSj0e — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 11, 2023