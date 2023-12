Incredibile in Turchia: il presidente dell’Istanbulspor ritira la squadra dopo il gol subito | VIDEO

Neanche il tempo di riprendersi da quanto accaduto nei giorni scorsi, con il presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, che ha aggredito con un pugno l’arbitro Umut Meler, finito in ospedale con un trauma cranico, che il calcio in Turchia torna a fare i conti con un nuovo scandalo.

Protagonista ancora una volta un presidente, questa volta dell’Istanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, che ha deciso di ritirare la squadra a partita in corso.

Il campionato era ripreso quest’oggi dopo una pausa dovuta all’episodio riguardante l’aggressione all’arbitro. Falsa partenza. Quanto accaduto tra Istanbulspor e Trabzonspor ha del clamoroso. Gli ospiti passano in vantaggio 1-2: forte contestazione ma il Var convalida. A quel punto il presidente Sarıalioğlu, con ampi gesti, chiama i suoi calciatori fuori dal campo. Interviene pure il presidente del Trabzonspor per cercare di dissuaderlo, ma niente da fare.

İstanbulspor president Faik Sarıalioğlu asked his players to walk off the pitch in protest of not being given a penalty against Trabzonspor.

This is happening after last week's beating of referee. Turkey don't deserve football.pic.twitter.com/xGnCwXNAaC

— Total Football (@TotalFootbol) December 19, 2023