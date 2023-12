Piquè nuova grana amorosa? In Spagna sicuri: i genitori della nuova fidanzata non lo vogliono

SportFair

Dopo la querelle con Shakira, una brusca separazione a colpi di gossip e brani musicali, Piquè torna a far parlare di sè sulla cronaca rosa. Il rapporto con Clara Chìa Martì, nuova fidanzata del calciatore, vanno a gonfie vele, ma quelli con i genitori della ragazza sembrano tutt’altro che positivi. O almeno, è quanto viene riportato dalla stampa spagnola

Estremamente arrogante

Secondo i media spagnoli i genitori della ragazza troverebbero Piquè “estremamente arrogante“. Secondo il giornalista Jordi Martin, il padre della giovane avrebbe litigato con il giocatore. “La famiglia di Clara Chía non vuole Piqué, i genitori non lo vogliono“, ha spiegato aggiungendo che “non può mettere piede nella casa dei genitori della giovane“. Secondo gli ultimi rumor di gossip, sembra che la ragazza festeggerà il Natale in famiglia (da sola?) e poi il Capodanno con Piquè.