Parigi 2024: la Fei esclude russi e bielorussi dalle prove di equitazione

La Fei, la federazione internazionale di equitazione, ha annunciato l’esclusione di Russia e Bielorussia dalle Olimpiadi di Parigi, nemmeno sotto bandiera neutrale. E’ quanto riportato dai media francesi. La Fei avrebbe diffuso una nota in cui si afferma che “nei sistemi di qualificazione olimpica per l’equitazione, la qualificazione individuale è assicurata dalle classifiche olimpiche Fei per il salto ostacoli, il dressage e il completo, che coprono il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”.

L’annuncio esclude di fatto russi e bielorussi. La Fei, inoltre, ha chiarito che russi e bielorussi rimarranno sospesi anche l’anno prossimo e che la norma si applicherà anche ai Giochi Paralimpici. Subito dopo l’invasione all’Ucraina, la Fei aveva sospeso cavalieri, cavalli e funzionari russi, e la decisione è stata poi prorogata. Adesso questo nuovo provvedimento per Parigi 2024.