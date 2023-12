Pallavolo, giallo sulla morte di Paola Bolognesi: indagato il marito

SportFair

Si tinge di giallo la morte di Paola Bolognesi, 61enne ex pallavolista di Bagnacavallo, oggi allenatrice di pallavolo e insegnante di educazione fisica negli istituti della zona. La donna è deceduta nella notte a cavallo tra sabato e domenica, nell’abitazione nella quale viveva con il marito e il padre anziano e malato.

La Procura vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo a carico del marito, il cubano Miguel Soto, indagato a piede libero. Rinviati i funerali in programma ieri, 27 dicembre, nella chiesetta di Pieve di Bagnacavallo: oggi a Lugo sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna.

Morte Paola Bolognesi: indagato il marito

Da tempo, Paola Bolognesi soffriva di una patologia cardiaca dovuta a una malformazione. In un primo momento, il medico che ne ha analizzato il corpo, ha registrato il decesso per ’cause nautrali’. Successivamente, in una seconda ispezione alla presenza dei carabinieri, sarebbero emerse alcune macchie che hanno convinto la Procura ad approfondire.

Secondo le prime ricostruzioni, negli ultimi tempi la relazione tra la donna e il marito era diventata turbolenta. L’uomo è stato interrogato per due ore dal Pm Raffaele Belvederi e ha negato ogni coinvolgimento, spiegando di averla trovata morta nel letto.