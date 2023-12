Pallavolo, la Sir Susa Vim Perugia conquista il Mondiale per club! Itambè Minas ko in finale

SportFair

La Sir Susa Vim Perugia sconfigge l’Itambè Minas nella finale del Mondiale per Club a Bangalore in India, bissa il titolo conquistato lo scorso anno in Brasile e si innalza ancora sul tetto del Mondo!

Torneo perfetto dei Block Devils di Angelo Lorenzetti. 4 vittorie su 4, 12 set vinti e 0 persi, una grande dimostrazione di qualità e compattezza che porta nella bacheca societaria l’undicesimo trofeo per la gioia del presidente, dei quadri dirigenziali e dei tantissimi sponsor che sono il vero motore della società. Un Mondiale vinto grazie al grande lavoro di coach Lorenzetti e del suo staff, un Mondiale vinto da un gruppo di atleti grandi uomini prima ancora che grandi campioni. Un Mondiale che fa il paio con la Supercoppa Italiana vinta a Biella in questa stagione, una base grandissima sulla quale poggiarsi e lavorare per crescere ancora.

Vittoria netta anche stasera per Perugia che, eccetto un piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set, tiene il match sempre stretto in mano. Mvp della manifestazione Oleh Plotnytskyi, premi individuali anche per Giannelli, Solè e lo stesso ucraino. Ma stasera parlare di singoli non conta niente, il vero Mvp è tutta la squadra, anzi tutto il gruppo bianconero che anche in questa lunga trasferta nella lontana India ha dimostrato tutta la sua unione. Oggi il rientro in Italia, da mercoledì tutti di nuovo al lavoro perché la stagione è ancora lunga.