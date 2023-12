Un campione del mondo all’Allianz: omaggio speciale a Bagnaia prima di Juve-Napoli | VIDEO

SportFair

E’ in corso Juventus-Napoli, sfida valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Ospite d’eccezione all’Allianz Stadium di Torino per il big match: il campione del mondo di Motogp, Francesco Bagnaia.

Il pilota italiano della Ducati ha ricevuto dal presidente Gianluca Ferrero una maglia celebrativa con la scritta “Bagnaia 1”.

“Sto molto bene, sono contentissimo di essere qui e voglio godermi la serata. Stagione di Serie A imprevedibile fino all’ultima curva? Spero non proprio così, nella mia ci sono stati alti e bassi, più alti ovviamente”, le parole di Pecco a DAZN.

🤍🖤 Pecco Bagnaia cuore bianconero 🏆 Anche il due volte campione del mondo di MotoGP allo Stadium per Juventus-Napoli pic.twitter.com/u53I9uFwdI — Amo Juve (@amojuve) December 8, 2023