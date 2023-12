Olimpia Milano, Nicolò Melli saluta? Suggestione Partizan Belgrado

SportFair

L’attuale stagione in corso potrebbe essere l’ultima di Nicolò Melli con la casacca dell’Olimpia Milano. Il contratto del capitano della Nazionale Italia scade nel giugno del 2024 e potrebbe non essere rinnovato. A mettersi in mezzo sarebbe una big d’Europa del calibro del Partizan Belgrado.

L’interesse del Partizan Belgrado per Nicolò Melli

Il club serbo sarebbe pronto, secondo “Repubblica”, a mettere sul piatto un’offerta più ricca rispetto allo stipendio che Melli percepisce a Milano, proposta da circa 2.5 milioni di euro. A Belgrado, Melli ritroverebbe Zeljko Obradovic, allenatore che lo ha già avuto a roster dal 2017 al 2019 al Fenerbahce.