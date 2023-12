“Non è la fine che meritavo”: cosa c’è dietro lo sfogo di Fognini

SportFair

“Non era la fine che meritavo“. Una foto in bianco e nero, il volto coperto dalle mani in un momento di sconforto. Fabio Fognini ha pubblicato un post Instagram piuttosto cupo che ha fatto preoccupare i fan.

Il motivo riguarda il ritiro dal torneo di Maia, Portogallo, a causa di un problema al polpaccio. Il tennista di Arma di Taggia è stato costretto a interrompere la sua rincorsa alla top 100 ATP e probabilmente dovrà rinunciare al main draw degli Australian Open 2024.

Il messaggio di Fognini

“Raga… che sfortuna! Non era di certo la fine che desideravo e meritavo!!! L’obiettivo era molto vicino e per come stavo giocando mi sentivo in grado di raggiungerlo! Ma si sa, lo sport è così, a volte dá, a volte toglie. – ha scritto Fognini sui social – Nonostante tutto e tutti io sono orgoglioso di come ho dimostrato a me stesso di aver superato momenti duri con lotta, sacrificio e amore per questo sport!

Son dovuto scendere a compromessi con me stesso, prosegue Fognini, e alla mia età e dopo la carriera che ho avuto, non è stato semplice… Nessuno mi potrà togliere ciò che ho fatto con lealtà, trasparenza, sacrificio ma soprattutto onestà, che nel mio vocabolario valgono molto di più di una semplice partita di tennis, vinta o persa che sia!!! Ad maiora Vi voglio bene. Fogna“.