I Detroit Pistons nella storia: sono la peggior squadra NBA di tutti i tempi in una stagione

L’NBA si prepara ad affrontare un momento decisivo dela stagione. Alcune squadre stanno cercando di accedere ai playoff, mentre altre tentano di salvare il salvabile. Tra coloro che invece non hanno ormai nulla da salvare ci sono i Pistons.

La squadra di Detroit stanno facendo la storia del campionato, in negativo, diventando la peggior squadra della NBA in una stagione.

Il record

I Pistons arriveranno a 27 sconfitte consecutive e supereranno il record negativo, raggiungendo più partite perse di fila di chiunque altro nella stessa stagione nella storia della NBA.

Superano così il record di Philadelphia (2013/14) e Cleveland (2010/11), con 26 sconfitte consecutive in una stagione, per essere incoronate la peggior squadra di tutti i tempi in una stagione. Sono a uno dal record assoluto (28) , che i Sixers siglarono tra il 2014/15 e il 2015/16. Record che quasi sicuramente raggiungeranno considerando che giocano al Garden contro i Celtics. Solo un miracolo potrebbe salvarli. In casa contro i Raptors, invece, a Capodanno, potrebbero cercare di interrompere questa scia negativa, ma ormai il record sarà indelebile nella storia dell’NBA e dei Pistons.