Kevin Durant in Eurolega? La rivelazione di Sumner: “lo ha sempre detto”

Kevin Durant è uno dei migliori giocatori della storia del basket. Il cestista NBA potrebbe presto proseguire la sua carriera lontano dall’America: KD sembra infatti molto attratto dall’Europa.

“Con un po’ di fortuna, arriverà Kevin Durant. Ha sempre detto che quando il suo tempo nella NBA finirà, vorrà venire in Europa e giocare ”, ha dichiarato Edmond Sumner, giocatore dello Zalgiris Kaunas che ha avuto un passato nella migliore lega del mondo quando ha vestito la maglia dei Pacers per quattro stagioni e poi una parentesi piuttosto fugace con i Brooklyn Nets.

Durant ha un rapporto molto stretto con la massima competizione continentale e ha assistito anche a diverse partite di Eurolega, rimanendo colpito dai tifosi e dall’atmosfera. Ha ammesso la sua sorpresa nel vedere una partita decisiva dell’Olympiacos nel 2022. Da quando ha iniziato ha sempre mostrato una predilezione per il basket giocato in Europa e ha lasciato intendere in più di un’occasione che fosse possibile che avrebbe trascorso lì le sue ultime stagioni, una volta terminata la sua permanenza in NBA.

Non è detto che accadrà: prima di lui tante altre star dell’NBA hanno affermato di voler chiudere la loro carriera in Europa, ma non sono poi riuscite a trovare il momento adatto per salutare la massima serie americana. Chissà se Kevin Durant sarà uno di loro o se invece regalerà emozioni fortissime al pubblico europeo.