NBA, fan in allarme: Kareem Abdul-Jabbar ricoverato in ospedale

SportFair

L’ex giocatore di basket americano e leggenda dell’NBA, Kareem Abdul-Jabbar, è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto e essersi rotto l’anca, come riportato dai media nordamericani. L’ex centro dei Bucks e dei Lakers ha subito la battuta d’arresto mentre assisteva a un concerto.

La sua rappresentante, Deborah Morales, non ha fornito indizi sulle condizioni di Kareem, ma ha voluto assicurare che è “profondamente grato” per il sostegno che gli è stato dato dai vigili del fuoco di Los Angeles sulla scena dell’incidente e dall’“incredibile squadra medica e dai dottori dell’ospedale UCLA, che si stanno prendendo grande cura di lui” .

Kareem, che compirà 77 anni il 16 aprile, è stato subito soccorso dai servizi medici del luogo in cui si trovava e che non è stato svelato e portato in ospedale, dove è si trova attualmente senza sapere bene quale sia il suo stato.