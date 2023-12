NBA, Fontecchio show! I Jazz travolgono Portland: prestazione super dell’azzurro

SportFair

Doveva essere un giocatore marginale, si sta rivelando una pedina fondamentale. Simone Fontecchio guadagna minuti e consensi lavorando duro e stupendo sul parquet con prestazioni importanti come quelle di questa notte. Gli Utah Jazz battono i Portland Trail Blazers 114-122.

Il cestista italiano firma 25 punti e 5 rimbalzi in 24 minuti e 56 secondi di gioco, praticamente un punto al minuto. Clamoroso il dato al tiro: un cecchino infallibile dalla distanza con 5/5 da 3 punti, freddo e preciso dalla lunetta con un perfetto 5/5 ai liberi. Meglio di lui solo Sexton con 27 punti in 32 minuti di gioco. Per Simone sembra solo l’inizio.