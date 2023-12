NBA, Emily Ratajkowski punita dai Knicks: la modella ‘bandita’ dal Madison Square Garden, i dettagli

SportFair

Emily Ratajkowski è stata vista più volte assistere a partite di NBA. Recentemente la modella londinese è stata fotografata in compagnia di Irina Shayk alla sfida dei Knicks contro i Miami Heat e sembra che un suo gesto abbia fatto infuriare i padroni di casa, che non hanno più intenzione di invitarla alle partite.

Emily Ratajkowski è stata punita: non riceverà più biglietti VIP. Perchè? Sembra che ai Knicks non sia piaciuta la mossa delle due modelle, di lasciare il palazzetto mentre la partita era ancora in corso.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che le due modelle siano andate via per dei problemi legati alla custodia dei figli e non per un disinteresse nei confronti della partita, la decisione è stata presa: Emily ha infatti poi chiesto dei biglietti VIP per la sfida contro i Rangers, che le sono stati negati.

Se Emily Ratajkowski vorrà andare nuovamente al Madison Square Garden potrà farlo acquistando i biglietti come un normale spettatore.