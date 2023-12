NBA sotto shock! Sequestra e uccide una ragazza: arrestato Chance Comanche

SportFair

Mondo dell’NBA sotto shock per una clamorosa notizia che riguarda un grave fatto di cronaca avente come protagonista un giovane cestista americano. Chance Comanche, visto la scorsa stagione con i Portland Trail Blazers e in quella attuale con gli Stockton Kings, squadra della NBA Development League affiliata a Sacramento, è stato arrestato con l’accusa di aver sequestrato e ucciso una ragazza di 23 anni.

NBA, Comanche arrestato per omicidio

Chance Comanche, 27 anni, insieme alla fidanzata Sakari Harnden, 19 anni, sono stati arrestati dopo il ritrovamento del corpo della 23enne Marayna Rodgers nel deserto del Nevada presso Henderson. La vittima era scomparsa da Las Vegas lo scorso 5 dicembre: resti umani riconducibili a lei sono stati ritrovati invece nel fine settimana. Il ritrovamento ha fatto scattare l’accusa di omicidio nei confronti del cestista che, tra la sparizione della ragazza e il fermo, ha giocato anche 3 incontri in NBA Development League.