NBA, l’incredibile storia di Aaron Gordon: infortunato per colpa di un cane a Natale

Quello di Aaron Gordon è stato un Natale particolarmente sfortunato. Il lungo campione NBA con i Denver Nuggets dovrà stare fuori a tempo indeterminato a causa di un ‘infortunio’ davvero particolare capitatogli la notte di Natale. No, nessun guaio di natura muscolare, la colpa è di un cane particolarmente aggressivo.

Aaron Gordon aggredito da un cane

Secondo quanto riportato da “Dnvr.com”, Aaron Gordon è stato aggredito da un cane nel giorno di Natale. L’ala grande dei Nuggets ha rimediato lacerazioni al volto e a una mano che sono state ‘ricucite’ con 21 punti di sutura. Gordon non ha potuto prendere parte all’allenamento della squadra e non prenderà parte alla gara contro i Memphis Grizzlies. Il suo recupero è da valutare day by day.