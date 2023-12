In attesa del nuovo anno e della nuova stagione i campioni dei motori hanno festeggiato il Natale in compagnia di parenti e amici. Alcuni sono stati più tradizionalisti, altri invece alternativi. Verstappen ha trascorso il Natale con la sua Kelly Piquet, Marquez in famiglia, come anche il campione del mondo Pecco Bagnaia, immortalato a preparare la pasta con la nonna.

Nella gallery alcuni scatti anche di Valentino Rossi con la sua splendida famiglia.