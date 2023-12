Battocletti, trionfo di fine anno: vittoria nella BOclassic

SportFair

Festa di fine anno per Nadia Battocletti con l’esaltante vittoria nella BOclassic Alto Adige, tradizionale corsa di San Silvestro a Bolzano. L’azzurra si rende protagonista di una volata irresistibile e conquista la gara di 5 chilometri, riuscendo a battere due keniane di primo piano a livello internazionale: Nelly Chepchirchir, in estate quinta nei 1500 ai Mondiali di Budapest, e Margaret Chelimo Kipkemboi, vicecampionessa iridata di mezza maratona.

Un’altra gioia per la 23enne fuoriclasse trentina delle Fiamme Azzurre, tre settimane dopo il magnifico argento agli Europei di cross di Bruxelles. È un trionfo di prestigio, che mancava da 35 anni per un’italiana: l’ultima era stata Maria Curatolo nel 1988. La regina del mezzofondo tricolore, allenata dal papà-coach Giuliano, brinda con una prova autoritaria: fin dall’inizio nelle posizioni di testa del gruppo, va a tirare quando comincia l’ultimo dei quattro giri e poi risponde all’attacco della keniana Chepchirchir (che vanta un notevole personale di 3:56.72 nei 1500) sospinta dall’entusiasmo del pubblico che si infiamma nonostante il termometro appena oltre lo zero.

Sempre più matura, radiosa e sorridente, al termine di una stagione in cui ha riscritto primati italiani a ripetizione, nei 5000 su pista ma anche nei 5 km (14:45 a ottobre con il quinto posto mondiale di Riga a un secondo dal record europeo) e 10 km su strada. Nella classica altoatesina era stata terza due anni fa, stavolta è davanti a tutte con il tempo di 15:30 e tre secondi di vantaggio sulla più vicina delle avversarie che chiude con 15:33, mentre arriva terza l’altra keniana Kipkemboi (15:49), due argenti mondiali in carriera su 5000 e 10.000.

Le dichiarazioni di Nadia Battocletti

“Davvero molto felice – sorride Nadia Battocletti – per aver vinto qui, praticamente in casa. Ero fiduciosa perché gli ultimi allenamenti sono andati benissimo e sentivo il tifo degli spettatori, man mano che passavano i giri. Ma quando mia mamma mi ha urlato per incitarmi, come solo lei sa fare, a 600 metri dalla fine mi sono detta che era quello il momento di partire. Per il nuovo anno si sta concretizzando l’idea di correre i 1500 alle Olimpiadi di Parigi, ma senza abbandonare i 5000 metri“.

Ai piedi del podio la piemontese Giovanna Selva (Carabinieri), quarta in 16:11 per lasciarsi alle spalle Ludovica Cavalli (Aeronautica, 16:15), Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 16:20) e Laura Pellicoro (Bracco Atletica, 16:26).