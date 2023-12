Luca Marini in Honda ed un possibile ritorno di Marquez, Puig sincero: “il nostro unico obiettivo è…”

SportFair

Marc Marquez ha deciso di dire addio, o forse solo arrivederci, a Honda HRC per iniziare una nuova avventura con Ducati. Lo spagnolo, 8 volte campione del mondo, ha firmato col team Gresini spinto dal desiderio di scoprire se sa essere ancora veloce e competitivo dopo anni resi difficili dalla moto e dagli infortuni.

Intervistato dai media spagnoli, Albero Puig ha parlato della crisi di Honda che ha spinto Marquez a guardarsi intorno.

Le parole di Alberto Puig

“Onestamente è stato triste, non mentirò perché ci sono stati molti anni, di successo e di tensione e dolori a causa della situazione e degli incidenti. Alla fine, quando metti tutto insieme è una scatola piena di pressione ed emozioni super buone e cattive, che tu lo voglia o no, è difficile ed è triste. D’altra parte credo anche che nella vita dobbiamo conservare tutto quello che è stato realizzato, tutto quello che lui ha dato alla Honda, quello che abbiamo imparato da lui, i rapporti umani che abbiamo instaurato con lui. È stato meraviglioso“, ha affermato Puig.

Puig ha poi ammesso che Honda, al momento, è concentrata solo ed esclusivamente a migliorare la sua moto e che l’obiettivo del team non è, attualmente, far tornare Marquez: “l’intenzione della Honda, oggi, è migliorare la moto. Dobbiamo avere di nuovo una moto competitiva, come avevamo anni fa. Questo è il punto numero uno, la cosa più importante. Quindi, logicamente, sviluppare la moto durante l’inverno e correre nel 2024 e vedere quale moto abbiamo e cosa possono fare i nostri piloti con quella moto. E, da metà stagione in poi, vedere davvero dove siamo. Questa è l’unica cosa che posso dire adesso. Pensare oltre sarebbe una follia. Priorità numero uno: sviluppare e migliorare la moto“.

“Ciò a cui sta pensando la Honda adesso è migliorare la moto. Riteniamo che se la moto migliorerà, qualunque pilota avremo sarà in grado di sviluppare il suo potenziale e Joan Mir è un pilota due volte campione del mondo, il che significa che è un pilota che potrebbe lottare per le prime posizioni. Non pensiamo più a rinnovare i piloti prima di iniziare la stagione, pensiamo a migliorare la moto, è il punto di partenza di tutto“, ha aggiunto.

Non poteva mancare un commento sull’arrivo di Luca Marini: “innanzitutto non c’erano molte opzioni. In secondo luogo, abbiamo analizzato la sua carriera, sia in Moto2 che in MotoGP, ed è un pilota molto regolare, abbastanza analitico, giovane ed è stata la prima persona che ha contattato noi, lui e il suo gruppo, quando hanno saputo che Marc sarebbe partito . È stato il primo a mostrare interesse e lo stavamo analizzando e valutando ed è stata una decisione della società prenderlo. Siamo sicuri di ricevere buoni input da lui, perché arriva da una moto vincente e può darci tante informazioni”, ha concluso.