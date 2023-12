MotoGP, Marquez non esclude un ritorno in Honda: “magari le strade si incroceranno di nuovo”

SportFair

Marc Marquez è stato protagonista nel weekend dell’Honda Thanks Day, evento di fine stagione organizzato da Honda insieme ai suoi piloti.

Lo spagnolo è stato presente come pilota Honda, nonostante la sua decisione di lasciare il team Repsol, per iniziare una nuova avventura in sella ad una Ducati, col team Gresini.

Nella giornata di saluti con Honda Marquez non ha escluso un ritorno col team Repsol: “la Honda rimarrà sempre nel mio cuore: spero di tornare qui un giorno come pilota Honda, questa edizione degli Honda Thanks Day è molto speciale per me, perché io e Honda prenderemo strade diverse nel 2024. Tuttavia, vedremo se le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro. Non c’è dubbio che in questi 11 anni, con 6 titoli mondiali vinti insieme, abbiamo raggiunto qualcosa di fantastico. Per me è sempre stato un piacere far parte di questa grande famiglia. In ogni caso, chissà cosa ci riserverà il futuro, forse ci incontreremo di nuovo. Spero che questo non sia il mio ultimo Honda Thanks Day”, queste le parole dello spagnolo.