Marquez o Bagnaia? Domenicali non ha dubbi: “ecco chi scelgo come mio preferito”

La stagione 2023 di MotoGP è terminata da quasi due settimane e già si pensa al prossimo Mondiale. Pecco Bagnaia avrà un avversario in più in pista, con Marc Marquez in sella ad una Ducati.

Lo spagnolo ha fatto subito bene col team Gresini nei test di Valencia, mettendo paura a tutti i suoi colleghi, ducatisti e non. Nonostante l’ottima prestazione di Marquez, però c’è chi continua a preferire Bagnaia. Stiamo parlando di Claudio Domenicali, ad della Ducati.

“Scelgo Pecco come mio pilota preferito. È italiano, corre per la squadra ufficiale del marchio e con lui c’è un’empatia particolare. Ma Marc Márquez è un grande campione, su questo non ci sono dubbi. Se Marc avrà abbastanza meriti per vincerà il titolo nel 2024, saremo felici anche noi. Quello che abbiamo chiaro è che lotterà fino alla fine per il Mondiale”, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica.

“Marc Marquez ci farà crescere ancora di più. I nostri altri sette piloti hanno già cominciato a studiare il suo modo di guidare. Sarà uno stimolo, un esempio. Tutti miglioreranno. Avremo maggiore competizione interna, la corsa dei nostri avversari per il Mondiale diventerà più complicato. Quest’anno ad esempio, Jorge Martin ha imparato molto da Pecco e Pecco farà lo stesso con Marc. Continueremo ad alzare il livello. Hai visto Fabio Di Giannantonio? Sei Ducati su otto hanno vinto almeno una gara“, ha aggiunto Domenicali.

“Devo ammettere che abbiamo fatto simulazioni quasi scientifiche confrontando le prestazioni di Marc con quelle di suo fratello Alex, che ha corso quest’anno per il Team Gresini, ma non dirò il risultato anche se mi sottopongono a tortura“, ha affermato ancora. “Ci sembra impossibile superare i record di quest’anno, ma dobbiamo ci proveremo. I nostri avversari hanno chiesto di cambiare le regole a partire dall’anno prossimo perché altrimenti saremmo stati troppo forti per loro. Va bene, non c’è problema, anzi. Per noi è la migliore campagna di marketing possibile“, ha proseguito Domenicali.