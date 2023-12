MotoGP, Jorge Martin avvisa Ducati: “voglio il team ufficiale, ma se non mi vogliono guarderò altrove”

SportFair

Pecco Bagnaia è il vincitore della stagione 2023 di MotoGP, ma fino all’ultima gara, quella di Valencia, ha dovuto fare i conti con un tosto avversario, Jorge Martin.

Lo spagnolo si è dovuto accontentare del secondo posto, ma è pronto a battagliare il prossimo anno per il titolo Mondiale. Nelle ultime settimane della stagione 2023 si è tanto parlato della possibilità di una promozione di Martin nel team ufficiale, ma Ducati ha preferito confermare Enea Bastianini.

Ai microfoni AS Jorge Martin ha parlato proprio della Ducati, del team ufficiale e dell’arrivo di Marquez nel team Gresini.

“Quando ho firmato per Ducati c’erano Lorenzo e Dovizioso, ma ha vinto comunque Marquez. Avevo l’opzione Honda, KTM, Yamaha con Petronas e Ducati e ho deciso per Ducati perché lo capivo per il futuro, anche se in quel momento gli ‘esordienti’ soffrivano ancora. Adesso è diverso, anche gli esordienti possono fare grandi cose, anche se io ho vinto una gara al primo anno“, ha affermato lo spagnolo.

“Per me non è un problema che Márquez venga in Ducati. È una grande minaccia, perché è uno dei migliori della storia, ma per me è una motivazione. Se riesco a batterlo, mi affermerò anch’io come uno dei migliori”, ha proseguito Martin.

“La mia priorità assoluta per il 2025 è una squadra ufficiale. Il mio obiettivo è il team ufficiale Ducati, perché è la fabbrica con cui sto, conosco la moto e ho molte proiezioni in questa fabbrica, ma se non mi vogliono o non capiscono che non sono il migliore, cercherò qualcos’altro. Un cambiamento? La mia posizione è diversa da quella di Marini, perché sto vincendo e lui è fermo, ma se vedo che la Honda migliora un po’, o che alla lunga può essere un progetto vincente, sarebbe una buona opzione. Ma in questo momento con Ducati posso godermelo di più“, ha aggiunto.

“Mi dà fastidio il fatto che non sia mai abbastanza. Non so cosa devo fare per dimostrare di più. Capisco che Enea (Bastianini) ha avuto un brutto anno, ma ha corso 14 o 15 gare e ne ha vinta una perché ha impostato la pressione del pneumatico anteriore su 1.2. Così vinco anch’io. Ma ehi, la differenza tra l’essere nella squadra ufficiale e in quella satellite è che c’è più personale che lavora. La differenza è che hanno più persone, ma a livello di pezzi penso che non ci sia differenza“, ha concluso Martin.