MotoGP, Jorge Lorenzo boccia la scelta di Luca Marini: “andare in Honda un errore, ecco perchè”

La stagione 2023 di MotoGP è terminata col successo di Pecco Bagnaia, campione del mondo in top-class per la seconda volta consecutiva.

Al termine del Motomondiale 2023 è arrivato l’annuncio tanto atteso dopo l’addio di Marquez in Honda: il Team Repsol ha ingaggiato Luca Marini e proprio di questo ha parlato ai microfoni di AS Jorge Lorenzo.

L’ex pilota ha giudicato la scelta del fratello minore di Valentino Rossi “un errore sportivamente parlando“. “Credo che la situazione disperata della Honda abbia creato un’opportunità a livello contrattuale ed economico per Marini difficile da rifiutare. Avrei continuato con la Mooney VR46“, ha affermato ancora il maiorchino.

Lorenzo ha poi aggiunto che al posto di Marini lui avrebbe “dato priorità ad avere la moto migliore per dimostrare il potenziale e vincere un campionato. Quando lo vinci, il tuo valore come pilota sarà sempre superiore”.

“Cambiare per soldi o sfidare una moto che, in linea di principio, è peggiore di quella che hai… è complicato. Molti piloti si sono fatti male in questo modo”, ha continuato.

“Ha già 25 anni e immaginare una Honda che diventi la migliore moto tra due o tre anni non è facile. Il lavoro da fare è tanto. È un pilota molto alto e la Honda è una delle moto più piccole sulla griglia. Non so come farà a salire su quella bici. Dovranno fare modifiche importanti per Marini, che è alto quasi 1,90. Essendo alto 1,72 m, ero molto a disagio con le gambe su quella moto, non entravo. Mi è difficile immaginare Luca Marini all’interno della Honda, ma dovranno fare qualcosa”, ha affermato ancora Lorenzo. “Per me è un errore a livello di risultati. Passerà un brutto momento, farà molte cadute”, ha concluso.