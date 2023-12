Differenze tra Honda e Ducati, Alex Marquez svela: “ho lasciato una moto da bambini per salire su una da adulti”

SportFair

Il 2024 è alle porte e la nuova stagione di MotoGP si avvicina sempre più. Gli occhi sono tutti puntati su Marc Marquez, che nel prossimo Mondiale guiderà una Ducati dopo anni di successi, ma anche cadute e infortuni con la Honda.

Nel mondo delle due ruote non si parla d’altro che del passaggio dell’8 volte campione del mondo nel team Gresini. Dato che il diretto interessato non può ancora parlare delle sensazioni provate a bordo della Ducati nei test di Valencia, sono tanti altri campioni ad essere interpellati a riguardo.

Tra questi c’è il fratello minore di Marc, Alex, in sella ad una Ducati da tempo.

Alex Marquez ha parlato delle differenze tra Honda e Ducati a Tot Costa di Radio Catalunya.

Le differenze tra Honda e Ducati

“Ho riscoperto me stesso, quando entri in una dinamica molto negativa, tendi a dubitare di te stesso. Passare dalla Honda alla Ducati è stato come lasciare una moto da bambini e salire su una moto da adulti. È molto più comoda e ti permette di essere competitivo sin da subito, dandoti molta sicurezza e migliori sensazioni. Abbiamo ottenuto buoni risultati, ma ho avuto un crollo a metà stagione. Quest’anno lottare per la top3 sarà fondamentale, in ottica contratto”, queste le parole dello spagnolo.