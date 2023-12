MotoGP, a gennaio l’esordio ufficiale di Marquez con i colori del Team Gresini: annunciata la data della presentazione

SportFair

La MotoGP si prepara per una nuova appassionante stagione, con come novità indiscussa l’arrivo di Marc Marquez in Ducati. Lo spagnolo, infatti, sarà un pilota del team Gresini, al fianco del fratello Alex e solo a gennaio farà il suo debutto ufficiale con i colori della sua nuova squadra.

Marquez ha debuttato su una Ducati nei test di Valencia, ma il vero esordio sarà nel 2024: il team Gresini ha ufficializzato oggi la data della presentazione del team, giorno in cui Marc Marquez vestirà per la prima volta i colori della squadra italiana.

La presentazione del team Gresini sarà il 20 gennaio, alle 18.30. L’evento si terrà a Riccione. Sarà il nuovo inizio di Marquez dopo anni di difficoltà tra infortuni e cadute.