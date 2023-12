MotoGP – Il titolo iridato e la caduta spaventosa, Bagnaia ammette: “il giorno dopo non potevo fare nulla”

Ducati ha festeggiato in grande, a Bologna, una stagione pazzesca, terminata con la vittoria di Pecco Bagnaia in MotoGP.

A margine della grande festa il campione del mondo del Motomondiale ha parlato della sua stagione tra difficoltà e successi. “L’anno scorso eravamo a un punto in cui non avevamo nulla da perdere perché eravamo 91 punti dietro e per qualche motivo diventa quasi più facile vincere. Poi abbiamo vinto quattro gare di fila, fatto molti punti e alla fine siamo riusciti a controllare le ultime gare. Questa stagione è andata un po’ al contrario”, ha detto il torinese.

Bagnaia ha segnalato la gara di Barcellona come uno dei momenti più critici dell’anno, con la terribile caduta al Montmelò: “è stato un momento complicato. Mi sono svegliato il giorno dopo ed ero davvero distrutto, non potevo fare nulla, ma abbiamo iniziato subito la riabilitazione e abbiamo fatto di tutto per essere pronti per Misano, appena cinque giorni dopo”. Fortunatamente, è riuscito a tornare a vincere la sua seconda Coppa del Mondo dopo una lotta potere contro potere con Jorge Martín, e riassume: “sarebbe stato difficile per me accettare la sconfitta, ma a volte devi cadere per rialzarti“.